Гранат: если «Локомотив» справится без Дмитрия Баринова, стоит пробовать в «Бешикташе»

Бывший российский футболист Владимир Гранат оценил перспективы полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова в турецком «Бешикташе», в случае оформления перехода россиянина.
«Это тяжёлый вопрос. Решение принимать ему, как он поступит в такой ситуации: можно спасать родной клуб или играть в одном из грандов турецкого чемпионата. Здесь всё от него зависит.
Надо вместе с клубом принять решение. Если «Локомотив» справится без него, то стоит пробовать в «Бешикташе», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее в СМИ появилась информация, что «Бешикташ» заинтересован в приобретении Баринова у «Локомотива». В ближайшее время «Локомотив» получит уведомление о намерении рассмотреть приобретение футболиста. На данный момент переговоры не начались.
Баринов текущем сезоне РПЛ провёл 16 матчей, забил один гол и оформил одну результативную передачу.
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