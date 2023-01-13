Украинский футболист «Арсенала» Зинченко предупреждён FA за излишнюю эмоциональность

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко получил предупреждение от Футбольной федерации Англии (FA) за излишнюю эмоциональность. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, FA направила Зинченко письменное предупреждение в конце августа 2022 года после того, как в интернете появились видео с бурными празднованиями украинского футболиста победы над «Фулхэмом» в английской Премьер-лиге. Отметим, что Зинченко не принимал непосредственного участия в матче, который состоялся 28 августа, из-за полученной ранее травмы, и на видео попали эмоции украинца, записанные болельщиками на трибунах «Эмирейтс», стадиона «Арсенала».

Зинченко перешёл в «Арсенал» летом 2022 года из «Манчестер Сити». В 13 играх за «канониров» украинец отметился одной голевой передачей.

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