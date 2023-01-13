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Украинский футболист «Арсенала» Зинченко предупреждён FA за излишнюю эмоциональность

Украинский футболист «Арсенала» Зинченко предупреждён FA за излишнюю эмоциональность
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Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко получил предупреждение от Футбольной федерации Англии (FA) за излишнюю эмоциональность. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, FA направила Зинченко письменное предупреждение в конце августа 2022 года после того, как в интернете появились видео с бурными празднованиями украинского футболиста победы над «Фулхэмом» в английской Премьер-лиге. Отметим, что Зинченко не принимал непосредственного участия в матче, который состоялся 28 августа, из-за полученной ранее травмы, и на видео попали эмоции украинца, записанные болельщиками на трибунах «Эмирейтс», стадиона «Арсенала».

Зинченко перешёл в «Арсенал» летом 2022 года из «Манчестер Сити». В 13 играх за «канониров» украинец отметился одной голевой передачей.

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