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Кечинов: у Хабиба есть связи и влияние. Он может что-то привнести в российский футбол

Кечинов: у Хабиба есть связи и влияние. Он может что-то привнести в российский футбол
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, как мог бы повлиять на российский футбол известный боец UFC Хабиб Нурмагомедов.

«Футболом должен заниматься человек, который хорошо в нём разбирается. Я не знаю, насколько хорошо Хабиб разбирается в футболе. Понятно, у него есть связи и влияние. Наверное, Хабиб может что-то привнести в российский футбол. Однако я не знаю, насколько хорошо он разбирается в футболе. Футбол — не единоборства. В мире его все знают, но в футболе есть свои нюансы, которые могут быть для него непонятны», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Нурмагомедов подтвердил новость о своём окончательном уходе из смешанных единоборств, где последние два года он провёл в качестве тренера.

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