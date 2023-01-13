Гаджи Гаджиев: Хабиб любит футбол. Но надеть майку в товарищеской игре — не его уровень

Президент махачкалинского «Динамо», известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о возможном участии известного бойца UFC Хабиба Нурмагомедова в футбольных матчах и соревнованиях.

«Действительно, у Хабиба есть любовь к футболу, она не выдуманная, она реальная – это факт. Но не думаю, что для него сыграть в каком-то одном матче – отвести душу. То, что пишут, нужно всегда ставить под сомнения. Говорил он это или нет, желает или нет – сложно сказать. Однозначно можно сказать, что он любит футбол!



Хабиб – личность с глубоким мышлением не вокруг частностей или собственной персоны, а с широким кругозором. Он, конечно, понимает, что сыграть на уровне, достойном Хабиба, он не сможет. Майку надеть в товарищеской игре и занять какую-то позицию, пару раз отыграться в пас – это да. Но не думаю, что он пойдёт на этот шаг. Это не его уровень и по мышлению, и по эмоциям.



Сможет ли Хабиб повторить силовой приём Овечкина в футболе? Это может получиться, если всё подстроить, чтобы от него кто-то отлетел – это нормально. Там нужно шоу или медийный футбол, чтобы кто-то от кого-то отлетал. Но футбол – очень координационно сложный вид спорта. Можно выиграть единоборство, но неудачно. Я не думаю, что это будет ему интересно», – сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.