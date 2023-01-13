Тренер «Брайтона» Де Дзерби объяснил, почему отстранил Троссарда от команды

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби высказался об отстранении полузащитника Леандро Троссарда от основной команды.

«Я сказал ему, что мне не нравится его отношение к делу. На тренировке перед последней игрой, когда он понял, что не будет играть, он ушёл, ничего мне не сказав.

Троссард может поменять команду? Это не моя проблема», — приводит слова Де Дзерби EuroFoot в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что 28-летний Троссард входит в сферу интересов «Тоттенхэма». Соглашение бельгийского полузащитника с «Брайтоном» рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Троссард в 16 матчах английской Премьер-лиги забил семь голов и отдал три результативные передачи.

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