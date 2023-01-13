Тренер «Брайтона» Де Дзерби объяснил, почему отстранил Троссарда от команды
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Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби высказался об отстранении полузащитника Леандро Троссарда от основной команды.
«Я сказал ему, что мне не нравится его отношение к делу. На тренировке перед последней игрой, когда он понял, что не будет играть, он ушёл, ничего мне не сказав.
Троссард может поменять команду? Это не моя проблема», — приводит слова Де Дзерби EuroFoot в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что 28-летний Троссард входит в сферу интересов «Тоттенхэма». Соглашение бельгийского полузащитника с «Брайтоном» рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Троссард в 16 матчах английской Премьер-лиги забил семь голов и отдал три результативные передачи.
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