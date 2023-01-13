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Игрок сборной Бельгии отстранён от тренировок с «Брайтоном». Им интересуется «Тоттенхэм»

Игрок сборной Бельгии отстранён от тренировок с «Брайтоном». Им интересуется «Тоттенхэм»
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Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби отстранил полузащитника Леандро Троссарда от работы на тренировках. Об этом сообщает журналист Чарли Хаффенден в своём «твиттере».

По информации английского инсайдера, Троссард ведёт себя не так, как раньше, после возвращения из расположения сборной Бельгии на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Де Дзерби недоволен поведением и формой полузащитника, в следствие чего изолировал его от работы с командой. Лондонский «Тоттенхэм» пристально следит за ситуацией вокруг бельгийца.

28-летний Троссард забил семь голов и сделал две голевые передачи в 17 сыгранных матчах за «Брайтон» в текущем сезоне. На чемпионате мира в Катаре футболист сыграл три матча, в которых не отметился результативными действиями.

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