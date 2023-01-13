Пятибратов рассказал о задачах «Факела» на зимние сборы

Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов рассказал о задачах команды на зимний тренировочный сбор. Команда располагается на 13-м месте в РПЛ.

«Ребята вернулись из отпуска в отличном настроении, все готовы работать, соскучились друг по другу. Сборы будут состоять из трёх этапов, в выходные будем эмоционально отдыхать. Спасибо клубу за предоставленные условия.

Наша главная задача — подготовить команду к успешному выступлению во второй части чемпионата. Огромное внимание обратим на психологию. Ещё одна задача на товарищеские матчи — проверка физического состояния, но и в таких встречах мы должны побеждать. Нас ожидают интересные игры», — сказал Пятибратов в интервью клубной пресс-службе.