Грэм Поттер рассказал о будущем Кристиана Пулишича в «Челси»
Поделиться
Главный тренер «Челси» Грэм Поттер считает, что в ближайшее время полузащитник его команды Кристиан Пулишич не уйдёт в другой клуб.
«Никаких шансов на то, что Кристиан уйдёт, нет. Никогда не было подобных мыслей. Из-за травмы Кристиан пропустит пару месяцев», — приводит слова Поттера Football.London.
Кристиан Пулишич стал игроком лондонского клуба летом 2019 года. В 21 матче нынешнего сезона на счету американского футболиста гол и две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до 2024 года.
В 18 матчах английской Премьер-лиги «Челси» набрал 25 очков и занимает в турнирной таблице 10-е место. В следующем туре синие сыграют с «Кристал Пэлас».
У кого в АПЛ самый крупный контракт? Видеоролик:
Комментарии
- 13 января 2023
-
19:34
-
19:32
-
19:31
-
19:23
-
19:08
-
18:58
-
18:57
-
18:50
-
18:47
-
18:40
-
18:30
-
18:27
-
18:20
-
18:10
-
18:01
-
18:00
-
17:57
-
17:57
-
17:40
-
17:39
-
17:35
-
17:21
-
17:20
-
17:10
-
17:08
-
16:48
-
16:45
-
16:43
-
16:40
-
16:35
-
16:15
-
16:09
-
16:07
-
15:52
-
15:49
Партнерский контент