Грэм Поттер рассказал о будущем Кристиана Пулишича в «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер считает, что в ближайшее время полузащитник его команды Кристиан Пулишич не уйдёт в другой клуб.

«Никаких шансов на то, что Кристиан уйдёт, нет. Никогда не было подобных мыслей. Из-за травмы Кристиан пропустит пару месяцев», — приводит слова Поттера Football.London.

Кристиан Пулишич стал игроком лондонского клуба летом 2019 года. В 21 матче нынешнего сезона на счету американского футболиста гол и две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до 2024 года.

В 18 матчах английской Премьер-лиги «Челси» набрал 25 очков и занимает в турнирной таблице 10-е место. В следующем туре синие сыграют с «Кристал Пэлас».

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