Представители игрока «Брайтона» Троссарда открыто попросили клуб о трансфере

Агентство, представляющее интересы полузащитника «Брайтона» Леандро Троссарда, выступило с заявлением на фоне слухов о конфликте игрока с главным тренером Роберто Де Дзерби. Соответствующее сообщение оно разместило в своих социальных сетях.



Агенты Троссарда обвинили Де Дзерби в том, что тренер перестал общаться с игроком после того, как Леандро на повышенных тонах поконфликтовал с кем-то из одноклубников. Также представители игрока публично запросили трансфер у руководства «Брайтона».

Ранее сообщалось, что 28-летний Троссард входит в сферу интересов «Тоттенхэма». Соглашение бельгийского полузащитника с «Брайтоном» рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Троссард в 16 матчах английской Премьер-лиги забил семь голов и отдал три результативные передачи.