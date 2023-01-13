Смоллинг не согласен на продление контракта с «Ромой» на условиях клуба
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Английский защитник «Ромы» Крис Смоллинг не хочет продлевать контракт с клубом на его условиях. Об этом сообщает Calciomercato.
По информации источника, римляне предложили игроку с зарплатой в € 3,5 млн более низкую оплату. Игрок хотел бы получить соглашение с более высокой зарплатой.
Текущее соглашение 33-летнего защитника с клубом рассчитано до 2023 года. Зарплата по нему составляет € 3,5 млн в год.
«Рома» в 17 матчах набрала 31 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Наполи» (44). Напомним, «Рома» вышла в четвертьфинал Кубка Италии, обыграв «Дженоа».
Фанаты «Ромы» смотрят финал Лиги конференций на домашней арене:
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