«Не думаю, что меня пустят на стадион». Уилшир — о матче «Арсенала» с «Тоттенхэмом»
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Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Тоттенхэмом» в 20-м туре английской Премьер-лиги.
«Давайте воспринимать каждую игру такой, какая она есть, и, самое главное, давайте обыграем «Тоттенхэм» в воскресенье. Я хожу на многие домашние игры. Я не пойду на «Уайт Харт Лейн», или как там сейчас это называется. Как этот стадион сейчас называется? Я не пойду на него. Не думаю, что меня пустят», — cказал Уилшир в видео, опубликованном на YouTube-канале HaytersTV.
31-летний Уилшир был в структуре «Арсенала» с 2001 по 2018 год. В бытность игрока Уилшир прославился своими оскорбительными кричалками в адрес «Тоттенхэма».
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