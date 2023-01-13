Султонов покинул «Торпедо»

Нападающий «Торпедо» Мухаммад Султонов покинул команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.

Суммарно нападающий провёл в составе чёрно-белых команды 43 матча, в которых забил 15 мячей. В сезоне-2021/2022 Султонов стал победителем ФНЛ и лучшим футболистом этого турнира. Полузащитник Богдан Рейхмен и хавбек Дамьен Ле Таллек сегодня покинули клуб.

«Торпедо» с шестью очками после 17 туров Российской Премьер-Лиги располагается на последнем, 16-м месте. Строчкой выше расположились «Химки» (12).

Ранее главный тренер автозаводцев Андрей Талалаев рассказал о сборах команды при температуре минус 20 градусов.

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