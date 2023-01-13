Ле Таллек покинул «Торпедо»
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Полузащитник «Торпедо» Дамьен Ле Таллек покинул московский клуб. Об этом сообщает пресс-служба команды.
За время, проведённое в команде, защитник сыграл в 11 матчах и сделал одну голевую передачу. Отметим, что у Ле Таллека есть российский паспорт. Хавбек не считался легионером.
32-летний Ле Таллек находился без клуба с 26 августа 2022 года. Последней командой хавбека был греческий АЕК, за который он выступал в прошлом сезоне. Ранее полузащитник также играл за дортмундскую «Боруссию», «Ренн», украинскую «Говерлу», «Мордовию», «Црвену Звезду» и «Монпелье».
«Торпедо» с шестью очками после 17 туров Российской Премьер-Лиги располагается на последнем, 16-м месте. Строчкой выше расположились «Химки» (12).
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