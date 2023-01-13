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Родриго — о встрече с Роналду: увиделся с моим большим кумиром

Родриго — о встрече с Роналду: увиделся с моим большим кумиром
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Полузащитник мадридского «Реала» Родриго Гоэс отреагировал на приезд нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, ранее выступавшего за «сливочных», на тренировочное занятие мадридской команды в Саудовской Аравии.

«Встретился с моим самым большим кумиром», – написал бразилец в своей социальной сети.

«Реал» продолжает подготовку к финальному матчу за Суперкубок Испании, в котором встретится с «Барселоной».

37-летний Роналду был футболистом «Реала» с 2009 по 2018 год. В 438 матчах за клуб на его счету 450 забитых мячей и 131 результативная передача. Вместе с командой Криштиану выиграл 17 трофеев, включая две победы в Суперкубке Испании.

Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала». Видеоролик:

Победа на ЧМ-2022 не сделала Месси богаче Роналду. Криштиану вырвался вперёд по доходам Победа на ЧМ-2022 не сделала Месси богаче Роналду. Криштиану вырвался вперёд по доходам
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