Игра с «Наполи» стала для Аньелли заключительной на посту президента «Ювентуса»

Матч 18-го тура Серии А «Ювентус» — «Наполи» (1:5) стал для Андреа Аньелли последним на посту президента туринцев. Об этом сообщается на официальном сайте контролирующей футбольный клуб компании Exor, которая принадлежит семье 47-летнего итальянца.
Ранее стало известно, что Джанлука Ферреро сменит Аньелли на посту президента «старой синьоры». Кроме Аньелли, свои должности покинули вице-президент Павел Недвед, а также исполнительный директор Маурицио Арривабене.
Аньелли занимал должность президента «Ювентуса» с 2010 года. Осенью прошлого года было объявлено, что он покинет клуб.
«Ювентус» пропустил пять голов в матче чемпионата Италии впервые с мая 1993 года. После 18 туров Серии А туринцы с 37 очками занимают третье место в турнирной таблице.
Джампьеро Бониперти — легенда «Ювентуса». Видеоролик:
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