Фоден поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден поделился ожиданиями от матча 20-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится сегодня, 14 января. Начало матча — в 15:30 мск.
«Играть в дерби очень многое значит. Это особый случай для болельщиков и то, как они празднуют голы. С нетерпением жду возможности сыграть на «Олд Траффорд» с «Юнайтед» и принять вызов.
У «МЮ» было время с новым менеджером, и они выглядят намного сильнее, чем когда мы встречались с ними ранее. Знаем, с чем нам предстоит столкнуться, это сильная сплочённая команда, которая находится в форме. Мы не придаём слишком большого значения соперникам, а смотрим на себя, и когда мы играем правильно в наш день, мы можем победить любого в мире. Думаю, что это тот менталитет, которым мы должны обладать. Нам нужно входить в игру с верой в то, что мы чемпионы, и просто играть в свой футбол», — приводит слова Фодена официальный сайт «Манчестер Сити».
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