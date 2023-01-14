Губерниев: зачем Россия заплатила взнос в УЕФА? Потому что мы умные, мы Европа

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что Российский футбольный союз (РФС) оплатил ежегодный членский взнос в УЕФА.
«Ой, а что там с переходом нашего футбола в Азию? Уже играем? А зачем взнос в УЕФА заплатили? А затем, что мы умные! Ибо Россия — европейская страна! И в футболе тоже! Кто не понимает очевидных вещей — тот балбес! Необходимо возвращаться в европейские институты! И в футболе тоже!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением УЕФА и ФИФА, несмотря на то что Россия остаётся членом европейской федерации. На исполкоме РФС, проходившем в конце декабря 2022 года, обсуждался вопрос о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Решение принято не было, создана рабочая группа для изучения вопроса.
- 14 января 2023
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