Нигматуллин: пожелаю Хабибу попробовать себя в футболе, но кухня очень специфическая

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о возможном привлечении известного бойца UFC Хабиба Нурмагомедова в футбол.
«Понятно, люди из других видов спорта, из шоу-бизнеса, интересующиеся футболом — это очень хорошо и прекрасно. Они поддерживают интерес, привлекают своими персонами людей из другого направления и видов спорта. Мне кажется, что этим и стоит ограничиться. Всё-таки люди, которые не являются квалифицированными специалистами в футболе, вряд ли смогут что-то серьёзное футболу дать. Популяризация, безусловно, да.
У Хабиба большая аудитория, с которой можно работать. Если брать какие-то конкретные серьёзные проекты, то здесь нужны определённые знания футбольного рынка. Это как Black Star, которая хотела охватить агентский рынок. Не знаю, насколько глубоко им это удалось, но сомневаюсь, что какие-то успехи в этом плане есть.
Не мне об этом говорить, человеку, который после профессиональной карьеры 13 лет занимается музыкой. Но скажем так: у меня есть пометка — я занимался в музыкальной школе ещё до футбола. Об этом мало кто знает, но у меня в детстве было два увлечения: музыка и футбол. Просто сначала был футбол, а потом перешло в музыку. Поэтому я могу спокойно и успешно совмещать два занятия, как бы кому это не нравилось и не хотелось бы.
Если Хабибу нравится футбол, то я пожелаю ему попробовать себя. Но нужно понять, что футбольная кухня очень специфическая», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 14 января 2023
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