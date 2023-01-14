Массимо Каррера назвал Хвичу Кварацхелию лучшим футболистом Серии А

Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал выступление нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче 18-го тура итальянской Серии А с туринским «Ювентусом» (5:1).

«Хвича провёл великолепный матч с «Ювентусом». У него есть все шансы стать чемпионом Италии вместе с «Наполи». На данный момент он лучший футболист Серии А», – сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, Кварацхелия забил гол и отдал две результативные передачи в матче с туринским «Ювентусом». «Наполи» в 18 матчах набрал 47 очков и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2022/2023. В тройку лидеров турнира входят «Милан» (37) и «Ювентус» (37).