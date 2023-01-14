Владимир Гранат: игра Хвичи с «Ювентусом» — десять баллов из десяти! Лучший игрок Серии А

Бывший российский футболист Владимир Гранат прокомментировал выступление нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче 18-го тура итальянской Серии А с туринским «Ювентусом» (5:1).

«Игру Кварацхелии в матче с «Ювентусом» оценю на все десять баллов из десяти! Он действительно очень хороший матч провёл, тем более две предыдущие встречи провёл не очень удачно. По нему видно, когда большие матчи, что он с особым вдохновением играет и проявляет себя.



Можно ли назвать Кварацхелию лучшим игроком Серии А? Можно ещё выделить Осимхена, но других альтернатив я не вижу. Они по праву лидируют! Единственное, я бы причислил туда Рафаэля Леау, но он играет не так ярко, как в прошлом сезоне. Поэтому, сто процентов Хвича Кварацхелия сейчас лучший игрок Серии А», – сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.