Кантона: есть игроки, которые не понимают, что им не 25. Роналду должен принять старость

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона поделился мнением о нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду.



«Когда Роналду вернулся, «Манчестер Юнайтед» уже не был тем клубом, который он покинул. Возможно, он не осознавал, что всё изменилось. Возможно, он был удивлён, увидев, как сильно всё изменилось.



Думаю, есть два типа игроков. Я завершил карьеру молодым, в 30 лет. А есть те, кто хочет играть до 40. Есть те, кто хочет играть в каждом матче, потому что они до сих пор думают, что им 25, и те, кто понимает, что им уже не 25. Последние остаются, чтобы помогать молодым игрокам, и знают, что не будут участвовать в каждом матче. Их роль состоит в том, чтобы помогать молодёжи. Так делает Ибрагимович, так делали раньше Гиггз и Мальдини. Они помогали молодым и принимали ситуацию такой, какая она есть.



Некоторые принимают старость. Я должен признать, что однажды умру. А конец карьеры подобен смерти. Это маленькая смерть. Роналду должен смириться со старостью. Ты можешь петь до 80 лет, сниматься в кино до 80, но футболисты и другие спортсмены знают, что после 30-33 лет им становится всё тяжелее на физическом уровне. Нужно либо мириться с ситуацией и уходить на пенсию, либо помогать молодым. Это передача эстафеты», — приводит слова Кантона Manchester Evening News.