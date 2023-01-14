«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: первый тайм завершился без забитых мячей

В эти минуты проходит матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Первый тайм завершился со счётом 0:0.

Футболисты «Манчестер Сити» больше контролировали мяч, но хозяева отвечали опасными контратаками. «Манчестер Юнайтед» не использовал несколько хороших возможностей открыть счёт. Гости ни разу не пробили в створ ворот Давида де Хеа при двух ударах за тайм, хозяева же дважды потревожили Эдерсона (всего ударов — 4).



В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Манчестер Сити» одержал победу в матче с «Манчестер Юнайтед» со счётом 6:3. В составе «горожан» хет-трики оформили Филип Фоден и Эрлинг Холанд. За «Юнайтед» дублем отметился Антони Марсьяль, ещё один гол на счету Антони.



«Манчестер Сити» (39) занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» (35) — на четвёртой строчке. Лидирует «Арсенал» (44).