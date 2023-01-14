Сергей Юран: приятно наблюдать, что Хвича Кварацхелия получил трамплин благодаря «Рубину»

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран поделился мнением об игре нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Мы наблюдали за Хвичей и в «Рубине» — он очень неплохо выглядел. Видно, что есть потенциал. Тут важно, что вовремя перешёл: он достиг определённого уровня, ему нужно было выпрыгивать выше, чтобы прибавлять.



В «Рубине» он переигрывал, больше играл на себя иногда. Здесь видно, что поправки сделаны. Он чётко понимает, что рядом партнёры высокого уровня, что немаловажно. Он убрал перетягивание на себя. Хвича играет по делу. Приятно наблюдать, что игрок у нас получил трамплин благодаря «Рубину».



У Хвичи есть потенциал. Он может достигнуть большего, если у него будет в голове не то, что достиг всего, а то, что может достичь большего. Хвича может вырасти в звезду европейского уровня», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.