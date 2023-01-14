«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: Рашфорд вывел «красных дьяволов» вперёд

В эти минуты проходит матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Через три минуты после первого мяча «красные дьяволы» усилили давление на ворота соперника. Алехандро Гарначо отдал точный пас на Маркуса Рашфорда, который уверенно реализовал голевой момент — 2:1.
В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Манчестер Сити» одержал победу в матче с «Манчестер Юнайтед» со счётом 6:3. В составе «горожан» хет-трики оформили Филип Фоден и Эрлинг Холанд. За «Юнайтед» дублем отметился Антони Марсьяль, ещё один гол на счету Антони.
«Манчестер Сити» (39) занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» (35) — на четвёртой строчке. Лидирует «Арсенал» (44).
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