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«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 2:1, результат матча 20-го тура английской Премьер-лиги, 14 января 2023 года

«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Манчестер Сити» в матче АПЛ
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Сегодня, 14 января, состоялся матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» в рамках дерби принимал «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток главного арбитра матча Стюарта Атвелла прозвучал в 15:30. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме «горожане» больше владели мячом, однако именно хозяева имели несколько опасных моментов. Во втором тайме команда Хосепа Гвардиолы усилила давление на ворота соперника, что в итоге привело к забитому мячу. Случилось это на 60-й минуте, когда Джек Грилиш уверенно реализовал момент после передачи Кевина Де Брёйне. «Красные дьяволы» не сдались и на 78-й минуте сумели сравнять счёт благодаря точному удару Бруну Фернандеша (голевой пас отдал Каземиро). Через несколько минут хозяева сумели выйти вперёд в этой встрече, когда после паса Алехандро Гарначо Рашфорд поразил ворота Эдерсона. «Манчестер Юнайтед» удержал итоговый счёт 2:1 и сумел совершить реванш после унизительного поражения на «Этихаде».

Благодаря этой победе «Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков и поднялся на третье место английской Премьер-лиги, вплотную приблизившись к «Манчестер Сити». У команды Хосепа Гвардиолы 39 очков, отставание от лидирующего «Арсенала», составляет пять очков, но у «канониров» есть ещё матч в запасе.

Англия - Премьер-лига. 20-й тур
14 января 2023, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Грилиш – 60'   1:1 Фернандеш – 78'   2:1 Рашфорд – 82'
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