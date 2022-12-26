Хвича дотащит Спаллетти к чемпионству. Чем закончится Серия А

С началом 2023 года возвращается итальянская Серия А. У нас ещё есть время, чтобы оценить шансы и сделать прогноз на итоги сезона. Позади уже 15 сыгранных туров, и в чемпионате появился явный, хоть и немного неожиданный, фаворит.

Хвича созрел, чтобы выиграть скудетто

Сейчас букмекеры видят «Наполи» явным фаворитом на победу в Серии А. Команда Лучано Спаллетти стала открытием сезона, причём не только в Италии, но и в Европе. Неаполитанцы в блестящем стиле выиграли свою группу в Лиге чемпионов и вышли в плей-офф на «Айнтрахт».

Это отличный шанс, чтобы пройти ещё дальше. Выступления в еврокубках не помешали «Наполи» мощно отыграть в первой части чемпионата. Команда Спаллетти сейчас единственная в Италии, кто ещё ни разу не уступал в чемпионате.

У неаполитанцев достаточно надёжная оборона и самая результативная атака в лиге, которая забила 37 голов. Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен, Пётр Зелиньски, Ирвин Лосано и остальные стали настоящим кошмаром для соперников.

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На паузу «Наполи» уходил, имея серию из побед в 11 матчах Серии А подряд. Сейчас букмекеры оценивают шансы «Наполи» на скудетто коэффициентом 1.42.

Атмосфера вверху таблицы напряжена до предела

Чемпионат Италии гарантирует участникам шесть путёвок в еврокубки: четыре в Лигу чемпионов, одну в Лигу Европы и одну в Лигу конференций. За них уже сейчас развернулась нешуточная борьба. Явных претендентов семь, а ведь есть ещё хорошо начавший сезон «Удинезе», плюс могут подтянуться «Торино» и «Фиорентина».

Кто-то из этих клубов точно не сможет пробиться в еврокубки через Серию А. Сейчас за бортом топ-6 «Рома», от которой перед началом сезона ждали едва ли не борьбы за чемпионство, а на деле ничего не происходит.

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Про «Рому» стоит говорить отдельно, так как команда пока не оправдывает возложенных на неё ожиданий, но неплохо котируется у букмекеров. Да и многие болельщики ждут прорыва от римлян во второй части сезона. Коэффициент на победу «Ромы» в чемпионате уже просто огромный 58.0.

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Попасть в топ-4 и заработать путёвку в Лигу чемпионов римлянам тоже будет сложно – коэффициент 3.50. Сразу четыре команды оцениваются экспертами выше.

Если верить аналитикам, то по их раскладам лишней в топ-6 должна оказаться «Аталанта». Однако это спорно, ведь по первой части сезона бергамаски выглядели лучше «Ромы». Плюс у них нет лишней нагрузки в еврокубках. Да и снизу таблицы «Рому» подпирают серьёзные соперники, которые не простят ошибок. Поставить на то, что «Рома» не попадёт в топ-6, можно с коэффициентом 3.80.

«Лацио» есть место среди лидеров Серии А

Ставить на победу «Наполи» в Серии А не имеет смысла из-за низкого коэффициента, а представить, кто сможет скинуть неаполитанцев с первой строчки, очень сложно. Лучше выбрать вариант из борьбы за зону Лиги чемпионов, которая обещает быть очень упорной. И тут наш фаворит «Лацио».

У Сарри очень крепкая команда с надёжной обороной. «Лацио» немного недобрал очков осенью из-за травмы лучшего бомбардира, но сейчас Иммобиле уже в строю и готов забивать дальше. «Орлята», несмотря на провал в Лиге Европы, по ходу первой части сезона смотрелись убедительнее и «Ромы», и «Аталанты», а местами и «Интера».

Попадание «Лацио» в топ-4 и получение путёвки в Лигу чемпионов не должно стать сюрпризом. «Милан», «Интер» и «Ювентус» проводят далеко не самый лучший сезон, с любым из них римляне могут потягаться на дистанции.

Ставка 1: «Лацио» займёт место с первого по четвёртое за 4.00.

Ставка 2: «Наполи» выиграет Серию А за 1.45.

Экспресс с коэффициентом 14.04.

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