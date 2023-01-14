Александр Мостовой: Хвича — красавец. В «Наполи» он стал звездой европейского уровня

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился мнением об игре нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Хвича — молодец. Мне нравилось, что он как обычно обострял. Ему дали свободу защитники. Хвича — молодец, здорово, красавец. Лишний раз подтвердилось то, что я говорил про него ещё два года назад.



Теперь у «Наполи» отрыв от второго места. Хочется похвалить и команду, и ещё отдельно Осимхена. Я удивился, что происходило с обороной «Ювентуса». Можно сказать, что Хвича стал звездой европейского уровня. Ещё, наконец, мы можем увидеть «Наполи», который станет чемпионом», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»: