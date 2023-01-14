Дмитрий Кузнецов: Хвича — ещё не звезда европейского уровня, но предпосылки есть

Главный тренер медийного футбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов поделился мнением о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.
«Хвича ещё не звезда европейского уровня. Вспомните, как перед перерывом на чемпионат мира Хвича выглядел невзрачно в трёх играх подряд. Футболист европейского и мирового уровня — это игрок, который не опускается ниже определённой планки и всё время играет на уровне. Ещё рано об этом говорить.
В последних играх, как только с Хвичей начинали жёстко играть, его сразу не было видно на поле. До звезды мирового уровня он ещё не поднялся. В целом он играет на очень хорошем уровне. Он играет в итальянском чемпионате, а его команда возглавляет таблицу — это уже какой-то уровень. Уровень хороший, но мировой — ещё нет.
Есть предпосылки, чтобы стать игроком мирового уровня. У Хвичи всё впереди. Он взял этот темп, самое главное — прогрессировать и не останавливаться. Ему тяжело, потому что Грузия не участвует в чемпионатах мира и Европы. А там надо доказывать состоятельность звезды мирового уровня. На клубном уровне он пока выделяется», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 14 января 2023
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