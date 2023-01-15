Гол Мартинеса принёс «Интеру» победу над «Вероной»
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Сегодня, 15 января, завершился матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором «Интер» играл с «Вероной». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Стартовый свисток главного арбитра матча Микаэля Фаббри прозвучал в 22:45 мск.
Хозяева открыли счёт уже на третьей минуте встречи, когда отличился аргентинский форвард Лаутаро Мартинес. «Верона» пыталась навязать борьбу миланцам и даже поровну владела мячом, однако в первом тайме не сумела переломить ход встречи. Во второй половине «нерадзурри» взяли мяч под своей контроль и проводили позиционные атаки, в то время как гости отвечали только редкими контратаками. «Интер» спокойно удержал преимущество, заработанное в самом начале матча, и одержал минимальную победу — 1:0.
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