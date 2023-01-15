Президент УЕФА — о «Реале»: они думают, что все должны склониться перед ними

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о «Реале» и его президенте Флорентине Пересе.

«В футбольном море плавает много акул. Когда я впервые услышал о Суперлиге, я знал, кто будет там главным. Ведь до этого он публично жаловался на то, что его клубу приходится играть с командами поменьше. Они думают, что являются своего рода элитным клубом, который не должен заботиться ни о ком другом, потому что они настолько важны, что все должны склониться перед ними. Я говорю о мадридском «Реале» и его президенте Флорентино Пересе», — приводит слова Чеферина Marca.

Напомним, весной 2021 года 12 клубов («Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», «Интер», «Милан», «Ювентус», «Атлетико», «Барселона» и «Реал» Мадрид) объявили о создании Суперлиги. Спустя скорое время большинство клубов вышли из неё под давлением общественности, в её составе остались лишь «Барса», «Реал» и «Ювентус».

Самые странные рекорды футбольных звёзд мира из Книги Гиннесса: