Мусаев: уход Боржеса — это потеря для «Карабаха», но они сильны как команда в целом

Экс-наставник «Краснодара» Мурад Мусаев выразил мнение, что перешедший в краснодарский клуб бразилец Кади Боржеса является сильнейшим футболистом азербайджанской лиги, а его стиль игры отлично подходит российской команде. Напомним, что «быки» объявил о переходе 26-летнего полузащитника из азербайджанского «Карабаха» в субботу, 14 января.
Соглашение с бразильцем заключено до июня 2026 года. Игрок прилетел в Дубай и примет участие в зимнем сборе «Краснодара».
«Уход Боржеса — это потеря для «Карабаха», но они сильны как команда в целом, тем более они совершили новый трансфер, купив Диакаби, который раньше играл в «Монако». Поживем — увидим, но думаю, что «Карабах» справится с уходом Боржеса.
По моему мнению, Кади Боржес — самый сильный футболист азербайджанской лиги на данный момент. Он ярко проявил себя в прошедшей еврокубковой компании, и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы. Конечно, есть моменты адаптации, травм, которые могут помешать Боржесу, но, в целом, его стиль игры подходит «Краснодару». Думаю, что он сможет реализовать свои сильные стороны, и в России будет выступать так же ярко, как в Азербайджане», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».
«Краснодар» с 25 баллами занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Сезон чемпионата России снова начнётся в марте.
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