Александр Мостовой: Дзюбе точно не нужно бороться за выживание с «Торпедо»

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о возможном заключении контракта между нападающим Артёмом Дзюбой и «Торпедо».

«Дзюбе точно не нужно бороться за выживание с «Торпедо». Другое дело, что если других вариантов нет… «Торпедо» в Москве, столичный клуб — можно и так заканчивать. А если ещё и вылезут, то будет здорово», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее появилась информация, что Дзюба может в скором времени заключить соглашение с «Торпедо», которое будет рассчитано до конца сезона-2022/2023. Российский футболист является свободным агентом. Последним клубом, за который выступал Артём, был турецкий «Адана Демирспор». Их контракт был расторгнут в начале ноября.