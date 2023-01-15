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Александр Мостовой: Дзюбе точно не нужно бороться за выживание с «Торпедо»

Александр Мостовой: Дзюбе точно не нужно бороться за выживание с «Торпедо»
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Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о возможном заключении контракта между нападающим Артёмом Дзюбой и «Торпедо».

«Дзюбе точно не нужно бороться за выживание с «Торпедо». Другое дело, что если других вариантов нет… «Торпедо» в Москве, столичный клуб — можно и так заканчивать. А если ещё и вылезут, то будет здорово», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее появилась информация, что Дзюба может в скором времени заключить соглашение с «Торпедо», которое будет рассчитано до конца сезона-2022/2023. Российский футболист является свободным агентом. Последним клубом, за который выступал Артём, был турецкий «Адана Демирспор». Их контракт был расторгнут в начале ноября.

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Источник: Артём Дзюба подпишет контракт с «Торпедо» до конца сезона
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