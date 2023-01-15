Источник: Артём Дзюба подпишет контракт с «Торпедо» до конца сезона

Российский нападающий Артём Дзюба с большой долей вероятности станет игроком «Торпедо» и подпишет с московской командой контракт до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает РБ Спорт.

По сведениям источника, «Торпедо» ещё не принял окончательного решения по переходу 34-летнего футболиста, но в клубе склоняются к осуществлению такого перехода.

Последним клубом Артёма Дзюбы была турецкая «Адана Демирспор», из которой россиянин ушёл в ноябре 2022 года. В Турции Дзюба отыграл менее трёх месяцев. В России нападающий долгое время играл за «Зенит», также представлял «Спартак», «Ростов», тульский «Арсенал» и «Томь». Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России.

Поздравление Артёма Дзюбы с Новым годом и Рождеством. Видеоролик: