ЦСКА объявил состав на первый товарищеский матч в 2023 году

Московский ЦСКА представил состав на товарищеский матч с клубом «Симба». Встреча пройдёт на стадионе «Шейх Зайед Крикет» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало игры — в 15:00 мск.
ЦСКА: Боков, Набабкин, Дивеев, Мойзес, Гайич, Обляков, Зделар, Мендес, Ермаков, Медина, Чалов.
Запасные: Акинфеев, Тороп, Шайхутдинов, Мухин, Зайнутдинов, Роша, Карраскаль, Щенников, Арбузов, Лукин, Заболотный, Кучаев, Глебов, Кисляк, Носков.
Напомним, клуб «Симба» является 22-кратным чемпионом Танзании. 19 января ЦСКА проведёт ещё один товарищеский матч, в котором соперником армейцев станет «Оренбург».
Напомним, после 17 туров московский ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 29 очков. Лидером соревнований является действующий чемпион страны, санкт-петербургский «Зенит» (42).
- 15 января 2023
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