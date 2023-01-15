«Открыл много нового». Кучаев — единственный игрок ЦСКА, приехавший на сборы без телефона

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился эмоциями от начала подготовки к возобновлению сезона и рассказал, что получил, приехав на сборы без телефона.

«Нагрузки тяжелые. Все-таки была большая пауза, плюс до этого я не играл пару месяцев. Набирать сейчас не так просто, но сборы на то и сборы! Тут надо выкладываться на полную, закладывать базу. Хорошо, что сборы длинные, есть время хорошо подготовить себя к сезону.



Я единственный футболист, который приехал на сборы без телефона? Ха-ха, да! Полная концентрация на работе. Зато открыл для себя много нового», — приводит слова Кучаева пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

24-летний Кучаев в 10 матчах нынешнего сезона забил три гола и отдал три результативные передачи.