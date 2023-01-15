Агент защитника «Ростова» Хаджикадунича рассказал, что игроком интересуется «Ювентус»

Валид Фаур, агент защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича рассказал, что в услугах боснийского футболиста заинтересован «Ювентус».
«Ювентус» — большой клуб, но они ничего не потеряют, если возьмут Денниса в аренду на шесть месяцев. Хаджикадунича хотят «Тулуза», «Шальке», на столе лежит очень привлекательное предложение от «Бешикташа».
Наибольший интерес к нему проявлял топ-клуб из Греции, но мы им отказали, так как считаем, что Деннису лучше играть в более сильной лиге, где за ним следили бы лучшие клубы в мире. Я отклонил ряд предложений по аренде на шесть месяцев, за которую предлагали более миллиона евро. Стоит помнить, что Деннис сейчас переходит по сути в статусе свободного агента и он идеальный защитник. Продолжаю следить за рынком и окончательная дискуссия по поводу будущего состоится максимум 20 января», — приводит слова Фаура «РБ Спорт».
- 15 января 2023
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