Агент защитника «Ростова» Хаджикадунича рассказал, что игроком интересуется «Ювентус»

Валид Фаур, агент защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича рассказал, что в услугах боснийского футболиста заинтересован «Ювентус».

«Ювентус» — большой клуб, но они ничего не потеряют, если возьмут Денниса в аренду на шесть месяцев. Хаджикадунича хотят «Тулуза», «Шальке», на столе лежит очень привлекательное предложение от «Бешикташа».



Наибольший интерес к нему проявлял топ-клуб из Греции, но мы им отказали, так как считаем, что Деннису лучше играть в более сильной лиге, где за ним следили бы лучшие клубы в мире. Я отклонил ряд предложений по аренде на шесть месяцев, за которую предлагали более миллиона евро. Стоит помнить, что Деннис сейчас переходит по сути в статусе свободного агента и он идеальный защитник. Продолжаю следить за рынком и окончательная дискуссия по поводу будущего состоится максимум 20 января», — приводит слова Фаура «РБ Спорт».