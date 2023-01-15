Источник: «Ростов» отклоняет предложения по Хаджикадуничу. Им интересуется «Фейеноорд»

«Ростов» не спешит расставаться с боснийским защитником Деннисом Хаджикадуничем, который отыграл прошлый сезон за «Мальмё» на правах аренды. 24-летнего футболиста хотят подписать «Фейеноорд» и несколько клубов из Турции, но российская команда отклоняет предложения. Об этом сообщает 1908nl в «Твиттере».

В октябре Хаджикадунич заявил, что не намерен возвращаться в Россию. Его контракт с «Ростовом» действует до конца сезона. Всего за российскую команду босниец шведского происхождения забил три гола и отдал три результативные передачи в 69 встречах.

«Ростов» набрал 35 очков в 17 матчах Российской Премьер-Лиги и занимает в турнирной таблице третье место. В 1/8 финала Фонбет Кубка России команда Валерия Карпина сыграет с «Уралом».