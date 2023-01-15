Да Коста: защищаться против Месси было адом. На него был похож Азар
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Бывший бразильский защитник Алекс да Коста рассказал о запоминающихся футболистах, с которыми пересекался по ходу карьеры.
«Сильнейший соперник? Месси. Как можно отобрать у него мяч, если он приклеен к ногам? Защищаться против него было сущим адом. В Лиге 1 был Эден Азар. Чертовски хороший игрок. Он был похож на Месси, только правша. Жаль, что он потерялся.
Лучший футболист, с которым я играл? Роналдиньо, с которым я познакомился в Бразилии. Настоящий художник высочайшего класса. В клубе («ПСЖ») я бы выбрал Златана Ибрагимовича. Это был кремень, и, несмотря на рост, он был очень техничным», — приводит слова да Косты AS.
Алекс да Коста также называл Блеза Матюиди самым смелым игроком, а Лукаса Моуру — самым недооценённым.
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