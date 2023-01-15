Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж» в перерыве матча с «Кристал Пэлас»
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В эти минуты проходит матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Челси» и «Кристал Пэлас». Команды играют на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. На момент написания новости счёт не открыт — 0:0.
В перерыве встречи болельщикам «Челси» был представлен новичок клуба — украинский полузащитник Михаил Мудрик. Он поприветствовал «Стэмфорд Бридж».
Ранее «Челси» официально объявил о переходе 22-летнего украинца. Футболист подписал контракт с лондонцами до лета 2030 года. Согласно источникам, сумма трансфера составляет € 70 млн в качестве основной выплаты, а € 30 млн будут переведены «Шахтёру» в качестве бонусов при активации различных условий.
Новость по темеМудрик прокомментировал свой переход в «Челси»
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