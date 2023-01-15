Мудрик прокомментировал свой переход в «Челси»

Новичок «Челси» Михаил Мудрик высказался о своём трансфере в стан лондонского клуба из «Шахтёра».

«Я так рад подписать контракт с «Челси». Это огромный клуб, играющий в фантастической лиге, и это очень привлекательный проект для меня на данном этапе моей карьеры. Я рад познакомиться со своими новыми товарищами по команде, и я с нетерпением жду возможности работать и учиться у Грэма Поттера и его сотрудников», — приводит слова Мудрика официальный сайт лондонцев.

Согласно информации журналистов, «Челси» подписал Мудрика за сумму около € 100 млн. Из них € 70 млн представляют фиксированную часть, а € 30 млн будут выплачены в качестве бонусов. Контракт игрока с клубом будет действовать до лета 2030 года.

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