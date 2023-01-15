Головин — в стартовом составе «Монако» на матч Лиги 1 с «Аяччо»
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Сегодня, 15 января, состоится матч французской Лиги 1, в котором «Монако» на стадионе «Луи II» примет «Аяччо». Стартовый свисток главного арбитра Рудди Буке прозвучит в 19:05 мск. Команды огласили стартовые составы.
«Монако»: Нюбель, Вандерсон, Марипан, Дисаси, Энрике, Сарр, Камара, Головин, Фофана, Бен-Йеддер, Дьятта. Запасные: Агилар, Аклиуше, Боадю, Дидийон, Матазо, Минамино, Эмболо, Якобс.
«Аяччо»: Леруа, Диалло, Видаль, Юссуф, Гонсалес, Майембо, Мангани, Шаброль, Нури, Байала, Белайли. Запасные: Камара Витор, Авинель, Альфонс, Ботуэ, Лебаш, Муссити Око, Соллакаро, Эль-Идрисси.
«Монако» занимает шестую позицию в турнирной таблице, имея в активе 34 очка после 18 матчей. В случае успеха в сегодняшнем матче команда может обойти «Лилль».
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