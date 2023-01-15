«Нант» на выезде разгромил «Монпелье», который заканчивал матч вдевятером
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«Нант» на выезде одержал победу над «Монпелье» в матче французской Лиги 1. Финальный свисток главного арбитра Томаса Леонара зафиксировал победу гостей со счётом 3:0.
На 42-й минуте встречи прямую красную карточку получил полузащитник хозяев Вахби Хазри. «Нант» сумел забить первый гол в матче в компенсированное к первому тайму время, причём Андрей Жиротто сделал это на 12-й добавленной минуте. На 67-й минуте форвард «Монпелье» Элье Ваи получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду вдевятером. Гости сумели воспользоваться численным преимуществом — в концовке встречи окончательный счёт на табло установили Мостафа Мохамед и Людовик Блас, который забил третий гол «Нанта» после передачи Себастьена Коркии.
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