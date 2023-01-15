Хаман: «Сити» выглядит лучше без Холанда, даже если он забьёт 40 мячей в этом сезоне

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Дитмар Хаман считает, что «горожане» выглядят сильнее без норвежского форварда Эрлинга Холанда в составе.



««Манчестер Сити» выглядит лучше без Эрлинга Холанда, даже если он забьёт 40 голов в этом сезоне», — написал немец в «твиттере».



Напомним, последний раз он забил гол за «Сити» ещё в минувшем году — 31 декабря в игре с «Эвертоном». В январе норвежец принял участие в трёх встречах и не отметился результативными действиями, хотя в общей сложности по ходу сезона забил за «горожан» 27 мячей. Холанд уверенно лидирует в гонке бомбардиров английской Премьер-лиги (21 гол), он опережает ближайшего преследователя – форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна – на шесть мячей.

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