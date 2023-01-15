Обработанное фото Холанда стало вирусным после дерби Манчестера

В Сети стало вирусным обработанное изображение форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, на котором норвежцу явно добавили лишнего веса. Вероятно, таким образом пользователи намекают на слабую игру Эрлинга в дерби Манчестера, которое состоялось в субботу, 14 января, и завершилось победой «Юнайтед» со счётом 2:1. Норвежец не отметился результативными действиями в этом матче.

Обработанное изображение Эрлинга Холанда Фото: Из соцсетей

Последний раз он забил гол за «Сити» ещё в минувшем году — 31 декабря в игре с «Эвертоном». В январе норвежец принял участие в трёх встречах и не отметился результативными действиями, хотя в общей сложности по ходу сезона забил за «горожан» 27 мячей. Холанд уверенно лидирует в гонке бомбардиров английской Премьер-лиги (21 гол), он опережает ближайшего преследователя – форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна – на шесть мячей.

Новость по теме Гвардиола: мы должны чаще находить Холанда передачами в финальной трети

Голы Холанда и Де Брёйне помогли «Ман Сити» победить «Жирону»