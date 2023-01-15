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Обработанное фото Холанда стало вирусным после дерби Манчестера

Обработанное фото Холанда стало вирусным после дерби Манчестера
Эрлинг Холанд
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В Сети стало вирусным обработанное изображение форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, на котором норвежцу явно добавили лишнего веса. Вероятно, таким образом пользователи намекают на слабую игру Эрлинга в дерби Манчестера, которое состоялось в субботу, 14 января, и завершилось победой «Юнайтед» со счётом 2:1. Норвежец не отметился результативными действиями в этом матче.

Обработанное изображение Эрлинга Холанда

Обработанное изображение Эрлинга Холанда

Фото: Из соцсетей

Последний раз он забил гол за «Сити» ещё в минувшем году — 31 декабря в игре с «Эвертоном». В январе норвежец принял участие в трёх встречах и не отметился результативными действиями, хотя в общей сложности по ходу сезона забил за «горожан» 27 мячей. Холанд уверенно лидирует в гонке бомбардиров английской Премьер-лиги (21 гол), он опережает ближайшего преследователя – форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна – на шесть мячей.

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