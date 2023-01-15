«Аталанта» разгромила «Салернитану», забив в ворота Очоа восемь голов

«Аталанта» в домашнем матче разгромила «Салернитану» в матче 18-го тура Серии А, забив гостям восемь мячей, при этом пропустив дважды.
Команды обменялись голами уже к 10-й минуте встречи – на точный удар Жереми Бога «Салернитана» ответила мячом Булайе Диа. На 20-й минуте Адемола Лукман реализовал пенальти и вывел команду Джан Пьеро Гасперини вперёд. Ещё до перерыва «Аталанта» забила трижды – ворота гостей поразили Джорджио Скальвини, Расмус Хёйлунн и Тён Копмейнерс, который не реализовал пенальти, но был успешен на добивании. Во втором тайме гости сократили отставание усилиями Ханса Кавильи, на что «Аталанта» ответила ещё дважды – голы забили Эдерсон и Надир Цортеа.
Команда из Бергамо набрала 34 очка и расположилась на шестой строчке в турнирной таблице. «Салернитана» (18) — 16-я.
- 15 января 2023
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