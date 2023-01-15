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«Аталанта» разгромила «Салернитану», забив в ворота Очоа восемь голов

«Аталанта» разгромила «Салернитану», забив в ворота Очоа восемь голов
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«Аталанта» в домашнем матче разгромила «Салернитану» в матче 18-го тура Серии А, забив гостям восемь мячей, при этом пропустив дважды.

Команды обменялись голами уже к 10-й минуте встречи – на точный удар Жереми Бога «Салернитана» ответила мячом Булайе Диа. На 20-й минуте Адемола Лукман реализовал пенальти и вывел команду Джан Пьеро Гасперини вперёд. Ещё до перерыва «Аталанта» забила трижды – ворота гостей поразили Джорджио Скальвини, Расмус Хёйлунн и Тён Копмейнерс, который не реализовал пенальти, но был успешен на добивании. Во втором тайме гости сократили отставание усилиями Ханса Кавильи, на что «Аталанта» ответила ещё дважды – голы забили Эдерсон и Надир Цортеа.

Команда из Бергамо набрала 34 очка и расположилась на шестой строчке в турнирной таблице. «Салернитана» (18) — 16-я.

Италия - Серия А. 18-й тур
15 января 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
8 : 2
Салернитана
Салерно
1:0 Бога – 5'   1:1 Диа – 10'   2:1 Лукман – 20'   3:1 Скальвини – 23'   4:1 Копмейнерс – 38'   5:1 Хёйлунн – 41'   6:1 Лукман – 54'   6:2 Кавилья – 56'   7:2 Эдерсон – 61'   8:2 Цортеа – 85'
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