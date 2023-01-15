Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в рамках дерби северного Лондона.

«Что мне понравилось? Всё. Мне понравилось, как мы играли, и то мужество, которое мы проявили, приехав сюда. Выполняя свою работу, мы можем сделать счастливыми многих людей, и я уверен, что мы сделали болельщиков «Арсенала» сегодня очень счастливыми.

У нас потрясающая группа игроков. Я думаю, что сегодня мы сделали ещё один шаг. В прошлом сезоне мы побеждали на больших стадионах, но на то, как мы победили сегодня, было действительно приятно смотреть. Это показывает не только решимость и мужество, но и то, что у вас должны быть вера и качество, чтобы сделать это против такой команды. Это полностью зависит от игроков», — приводит слова Артеты издание BBC.

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