Рамсдейл прокомментировал инцидент с болельщиком после матча «Тоттенхэм» — «Арсенал»

Голкипер «Арсенала» Аарон Рамсдейл прокомментировал победу своей команды над «Тоттенхэмом» (2:0) в матче Премьер-лиги, а также высказался о моменте, когда один из болельщиков «шпор» пнул его ногой по спине после окончания игрового времени.
«Мы заслужили преимущество в два мяча и, возможно, заслуживали большего. В первом тайме мы сыграли так, как хотели, и получили заслуженное преимущество. Сейвы после ударов Сона и Кейна? Это то, для чего я здесь. Тренер также упомянул, что в последних нескольких дерби в северном Лондоне мы не играли всухую, так что это немного зарядило меня.
Инцидент с болельщиком после матча? Фанаты «шпор» подстёгивали меня немного на протяжении всей игры, я ответил тем же. Они восприняли это по-спортивному, но один фанат попытался слегка ударить меня по спине.
Это позор, потому что в конце концов это всего лишь игра в футбол. Обе группы игроков пытались увести меня, но, к счастью, ничего слишком радикального не произошло. У него кисловатый вкус, но я уверен, что он нам понравится, когда мы вернёмся в раздевалку», — приводит слова Рамсдейла издание BBC.
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