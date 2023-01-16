Бонек: поляки стоят на голове, помогая Украине, но в трансфере Мудрика что-то не так

Вице-президент УЕФА, бывший глава Польского футбольного союза (PZPN) Збигнев Бонек высказался о трансфере украинского вингера Михаила Мудрика в лондонский «Челси».

«Поляки стоят на голове, помогая Украине, но позже я прочитал, что молодому футболисту предстоит заработать солидные миллионы + какие-то 60-70 миллионов евро за трансфер заработает клуб. Хм, что-то тут не так», — написал Бонек на своей страничке в „твиттере“.

Напомним, Мудрик перешёл в «Челси» вчера, 15 января. Контракт игрока с клубом будет рассчитан до лета 2030-го, также будет предусмотрена опция продления соглашения ещё на один год. Долгое время лидером в борьбе за подписание был «Арсенал», но в последний момент «Челси» перебил предложение своих соседей.

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