Ультрас «Левски» протестовали против спаррингов с российскими командами на сборах в ОАЭ

Активные фанаты софийского «Левски» выступили с протестом касательно проведения командой спаррингов с российскими клубами на зимних сборах в Дубае, сообщает Segabg.com.

По сведениям источника, недовольство болельщиков связано с выбором соперников, несмотря на международные ограничения в отношении российского спорта.



Программа зимней подготовки «Левски» включала в себя три матча с командами из России — «Краснодар», «Спартак» (Москва) и «Урал» (Екатеринбург). Первый матч – с «Краснодаром», который должен был состояться 17 января, ранее был отменен по решению российского клуба без объяснения причин.

Также сообщается, что во время акции, прошедшей на станции «Виваком Арена (Георги Аспарухов)», болельщики «Левски» вывесили несколько плакатов на политическую тему.