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Валерий Кечинов: сейчас переход Арсена Захаряна в «Челси» кажется нереальным

Валерий Кечинов: сейчас переход Арсена Захаряна в «Челси» кажется нереальным
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Бывший российский футболист Валерий Кечинов считает, что переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» в зимнее трансферное окно выглядит нереальным.

«В ближайшее время история Захаряна с «Челси» точно не состоится. Так видится, что уже на наших футболистов практически никто не обращает внимания. Если что-то могло получиться ранее, то сейчас это кажется нереальным.

Если в ближайшие годы отношения с УЕФА нормализуются, то возможно, если Захарян будет прогрессировать. Но сейчас это кажется нереальным», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

19-летний Захарян в 22 матчах нынешнего сезона забил три гола и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года. В межсезонье «Челси» делал попытку приобрести полузащитника сборной России, но не смог перевести деньги за его трансфер.

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